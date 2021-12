FEI past puntentelling wereldbekerklassement aan

Deelname aan de wereldbekerfinale

Er zijn aanvullende regels vastgesteld:

– Als het seizoen bestaat uit 5 wedstrijden tellen de beste 2 resultaten van elke deelnemer voor kwalificatie voor de finale

– Als het seizoen bestaat uit 2 tot 4 wedstrijden telt het beste resultaat van iedere deelnemer voor kwalificatie voor de finale

– Als de finale wordt afgelast wordt het hele wereldbekerseizoen gecancelled

Bij ex aequo’s geldt hetgeen staat omschreven in art 1.4 van het FEI wereldbekerreglement.

Wanneer er twee of meer rijders die één wedstrijd hebben gereden alsnog ex aequo staan, geldt de outdoor Worldcup qualifiers ranking van 2021. (Dat is dezelfde ranking die bepaalde wie er mochten deelnemer aan de wereldbekercompetitie).

Na de wereldbekerwedstrijd in Londen, die dit weekend plaatsvindt, worden de standen aangepast op basis van het aantal wedstrijden zoals dat nu op de FEI kalender staat, namelijk 5.

Bron:FEI