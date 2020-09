FEI protocol voor prijsuitreikingen en media

Tijdens de internationale wedstrijd in Exloo had de organisatie al nagedacht over een prijsuitreiking met voldoende afstand, felicitaties van officials zonder handen schudden en de nodige hygiënemaatregelen. Dit werd toch een feestelijk geheel en was grotendeels al conform deze nieuwe richtlijnen.

Mondkapjes

In het protocol staat onder andere dat er geen fysiek contact mag zijn. Er zijn regels opgenomen voor het desinfecteren van handen en afstand houden is een vereiste. Iedereen (officials, sponsors, grooms en deelnemers) moet mondkapjes dragen, alleen bij een aangespannen prijsuitreiking mag de menner zonder mondkapje. Zodra de menner afstapt en op een podium plaatsneemt moet er wel een mondkapje worden gedragen.

Ook de speaker draagt een mondkapje bij aanwezigheid in de piste. Wanneer de speaker spreekt mag dat zonder mondkapje, maar moet er minstens twee meter afstand worden gehouden en als de speaker is uitgesproken moet het mondkapje weer voor.

De FEI benadrukt dat afstand houden altijd moet, ook bij het dragen van mondkapjes. Overigens moet de wedstrijdorganisatie er zelf voor zorgen dat er mondkapjes zijn. Het organisatiecomité van het WK vierspannen in Valkenswaard laat speciale herkenbare mondkapjes voor het evenement maken.

Het podium

Landenteams mogen niet allemaal tegelijk op het podium. Zij worden één voor één afzonderlijk op het podium gevraagd. Voor individuele klassementen mogen de prijswinnaars wel gelijktijdig op het podium, mits er voldoende afstand kan worden gehouden. Als afstand houden op een podium echt niet mogelijk is, mag de organisatie ook kiezen voor een uitreiking waarbij de prijswinnaars op het rijtuig blijven.

Pers en media

Cameraploegen en andere pers moeten zorgdragen voor voldoende afstand (minstens 2 meter) en moeten mondkapjes dragen. Dat geldt ook voor degenen die ze interviewen. We zullen dus dezelfde beelden gaan zien als bij de autocoureurs en wielrenners. Ook gelden er allerlei hygiëne- en desinfectieregels voor de apparatuur.

Lees het protocol

Klik hier voor alle Corona informatie van de FEI

coronaproof prijsuitreiking tijdens CAI Exloo

