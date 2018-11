FEI schaft leeftijdsgrens officials af

Tot nu toe is het zo dat menofficials (juryleden, technisch afgevaardigden en parcoursbouwers) aan het einde van het jaar waarin zij 70 worden hun functie niet meer mogen uitoefenen, tenzij hiervoor speciale toestemming is verleend door de FEI Driving Committee. De verlenging is dan voor 2 jaar met een maximum van 4 jaar.

Tijdens de overgangsperiode tot het nieuwe systeem wordt ingesteld kunnen officials die de huidige leeftijdsgrens bereiken in 2018 of 2019 bij de FEI secretaris generaal een verzoek indienen tot verlenging. De FEI secretaris generaal gaat vervolgens in overleg met de betreffende sportdirecteur en de voorzitter van de technische commissie. De kandidaten moeten op goede voet staan met de FEI en tijdens de afgelopen twee jaar veelvuldig als official op FEI wedstrijden actief zijn geweest.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.