FEI: vaccinatie-interval tijdelijk verlengd als gevolg van vaccin-tekorten

Tijdens de vergadering van 8 september heeft de FEI besloten om de booster-intervallen van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 te verlengen van zes maanden naar twaalf maanden, waarbij de veiligheid op het gebied van veterinaire keuringen, gezondheid en welzijn wordt opgeschaald.

De tijdelijke vrijstelling geldt wereldwijd; paarden kunnen dus wereldwijd deelnemen aan FEI – evenementen met de meest recente boostervaccinatie die binnen een periode van twaalf maanden is genomen (maar niet binnen zeven dagen na aankomst op het evenement). Aan alle andere vereisten van artikel 1003 moet in deze periode worden voldaan.

Risicogroepen

Het tekort betreft het Equine Influenza – vaccin ‘ProteqFlu® (EI)’ en het Equine Influenza- en Tetanus – vaccin ‘ProteqFlu® (TE)’.

“De grootste risicogroepen bevinden zich echter bij paarden die nog geen sterk afweersysteem hebben opgebouwd: de leeftijdsgroep van nul tot vier jaar (waaronder fokkerijen, opfok en jonge paarden – races) en daarnaast oude, gepensioneerde paarden. Om deze groepen zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen mogelijke ziektes, wordt het vaccin het komende half jaar in eerste instantie beschikbaar gesteld aan deze risicogroepen.” legt FEI veterinair directeur Göran Akerström uit.

Hij vervolgt: “FEI – sportpaarden van middelbare leeftijd hebben door hun jarenlange vaccinatiegeschiedenis veel immuniteit opgebouwd en zijn beter beschermd tegen ziektes dan de risicogroepen. Vanwege het tekort moet de hippische wereld samenwerken en de vaccins ter beschikking stellen aan hen die het het meest nodig hebben.

Zo gauw de beschikbaarheid weer normaal is, pakken we de boosterintervallen van zes maanden weer op want we moeten blijven bouwen aan collectieve immuniteit op de lange termijn.”

