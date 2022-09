WK vierspannen Pratoni volgende week van start

Er hadden zich 39 combinaties ingeschreven, maar twee daarvan hebben zich moeten afmelden: de Amerikaanse Misdee Wrigley-Miller om gezondheidsreden en de Roemeen Babo Kalman. Deze laatste menner start nu een week na het WK in Lipica bij de Donau Alpen Pokal in de tweespanrubriek.

In Pratoni komen zestien landen aan de start, waarvan er zes mee doen in de landenwedstrijd. In totaal worden er 185 paarden verwacht.

Op woensdag 21 september worden de paarden veterinair gekeurd. Donderdag en vrijdag vindt de dressuur plaats, zaterdags de marathon en de vaardigheid, het afsluitende onderdeel, wordt op zondag verreden.

