FEI zoekt kandidaten voor werkgroepen nieuwe dressuurproeven

De eerste werkgroep richt zich op de nieuwe 2* en 3* dressuurproeven voor de vierspan pony’s en vierspan paarden. Deze proeven worden ontwikkeld voor een 80×40 ring. Het doel is om de nieuwe proef te publiceren na het WK vierspannen 2024 en vanaf 1 januari 2025 te implementeren.

De tweede werkgroep wordt gevormd om de nieuwe proeven voor de Children, Juniors en U25 (Jeugd) te schrijven. Deze proeven worden gepubliceerd na het EK Jeugd in 2024 en gaan in per 1 januari 2025.

De FEI wil graag een goede samenwerking garanderen en zoekt daarom geschikte kandidaten voor de diverse posities binnen de twee werkgroepen. De volgende kandidaten komen hiervoor in aanmerking:

Mentrainers (aanbevolen en ondersteund door hun nationale federatie) FEI level 4 juryleden mennen Menners van topniveau in iedere rubriek

Je kunt tot 5 juli 2023 je kandidatuur insturen via driving@fei.org.

Klik hier voor de sollicitatieformulieren en het FEI beleid om de proeven aan te passen.