FEI zoekt organisaties voor internationale kampioenschappen 2022 & 2023

2022

Voor 2022 zijn er nog geen kandidaten bekend voor het WK jonge menpaarden en het WK paramennen.

2023

Voor 2023 zijn er nog geen kandidaten bekend voor het WK jonge menpaarden en het EK vierspannen. Voor het WK pony’s heeft Oirschot zich kandidaat gesteld. Het is niet bekend of er nog andere kandidaten zijn. De FEI kent dit WK in november 2021 toe.

Geïnteresseerde organisaties kunnen hun kandidatuur tot 22 oktober 2021 kenbaar maken bij de FEI via hun nationale federatie.

De FEI kampioenschappen voor de komende jaren op een rijtje:

2022:

Wereldbekerfinale vierspannen: Leipzig (GER) 6-10 april 2022

WK vierspannen: Pratoni del Vivaro (ITA) 21-25 september 2022

WK enkelspannen: Haras du Pin (FRA) datum nog niet bekend

EK jeugd: Kisbér-Ászár (HUN) datum nog niet bekend

WK jonge menpaarden: nog geen kandidaten

WK paramennen: nog geen kandidaten

2023:

Wereldbekerfinale vierspannen: Bordeaux (FRA) 2-5 februari 2023

WK tweespannen: Haras du Pin (FRA) 27 september – 1 oktober 2023

WK pony’s: wordt in november toegekend

EK vierspannen: nog geen kandidaten

WK jonge menpaarden: nog geen kandidaten

2024:

Wereldbekerfinale vierspannen: Bordeaux (FRA) 1-4 februari 2024

WK vierspannen: Szilvásvárad (HUN) datum nog niet bekend

WK enkelspannen: Haras du Pin (FRA) tussen 15 september – 10 oktober 2024

EK jeugd: nog geen kandidaten

WK jonge menpaarden: nog geen kandidaten

WK paramennen: nog geen kandidaten

