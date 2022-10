Finale DK Oost minimarathon zet klassement op zijn kop

Pony's

In de rubriek enkelspan pony’s was het erg spannend en de uitslagen na twee manches lagen dicht bij elkaar. Larissa Reints was in de beide manches de snelste maar liet de voorsprong na de voorrondes bijna schieten doordat er twee balletjes rolden in de tweede manche. Zij had het geluk dat Henry Borg in de tweede manche ook niet foutloos bleef.

In de finalewedstrijd liet Demi van den Brink echter haar kwaliteiten zien met een foutloze, supersnelle tijd en werd Kampioen in deze rubriek voor Bas de Koning.

Bij de tweespan pony’s was Wout Kok in beide manches de snelste, maar maakte teveel fouten en moest genoegen nemen met een derde positie na twee manches. In de finale was het echter stuivertje wisselen. Wout zette alles echter recht door Gijs van Veluw, die aan de leiding ging na de voorrondes naar het brons te verwijzen. Wout Kok werd met een snelle foutloze rit kampioen van de rubriek tweespan pony’s.

Paarden

De rubriek enkelspan paarden werd na twee manches geleid door Sjerp Bouma, gevolgd door Jeanet Meurer. In de finalewedstrijd was het echter Jeanet Meurer die een strakke, foutloze rit reed en Kampioen werd. Gerard Schut kon Carola Timmer nog nét voor blijven en behaalde het zilver.

Albert Hooijer leek bij de tweespan paarden geen moeite te hebben met het parcours en was zowel foutloos als de snelste in beide manches. Herman Kroon liet in de eerste manche veel ballen rollen, maar reed de beste finalewedstrijd en werd Kampioen voor Albert. Remko Tutert werd derde.

Langspannen

De kleine rubriek tandem pony’s werd gewonnen door Rex Pannekoek voor Sietske Flobbe.

Bij de vierspan pony’s trok Marijke Hammink aan het langste eind. Zij won beide manches, waarbij haar eerste manche de enige foutloze rit bij de vierspan pony’s was. Jaap van der Wal werd tweede, gevolgd door Ian van Dasselaar.

Het bestuur van Mendistrict Oost feliciteert alle nieuwe Districtskampioenen en Reservekampioenen!

Het Districtskampioenschap van Mendistrict Oost was tevens de eerste selectiewedstrijd voor De Strijd der Districten, die op 29 januari plaatsvindt in Ermelo

Klik hier voor alle uitslagen