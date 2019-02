Finale KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy in Hulsberg

De competitie bestaat uit drie selectiewedstrijden en wordt afgesloten met de finale. Om in aanmerking te komen voor deze finale moeten de menners aan minimaal twee competitiewedstrijden meedoen.

De resultaten behaalt in de voorrondes tellen niet mee voor de eindstand van de competitie. In de finale begint iedereen met een schone lei.

De verschillende grades worden tijdens de wedstrijden en finale in handicap verreden; Dit wil zeggen dat alle grades worden samengevoegd in één klassement.

In 2018 won wereldkampioen Jacques Poppen de competitie.

Jacques Poppen

Kalender KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy 2019

– Exloo 28 t/m 31 maart

– Kronenberg 18 t/m 21 april

– Beekbergen 26 t/m 30 juni

– Finale Hulsberg 2 t/m 4 augustus

Bron: KNHS