Finale Noordercup op 6 maart

In de hal van Manege De Rietweg rijden de deelnemers, onder de reglementen van de KNHS en Mendistrict Noord, twee manches en een finale. Er zijn geldprijzen te winnen en een trofee voor de Noordercup.

Er zijn twee momenten voor de prijsuitreiking: na de ochtendrubrieken en na afloop van de wedstrijd.

Inschrijven is mogelijk tot en met 3 maart via e-mail (online via MijnKNHS tot en met 27 februari).

