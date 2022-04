Finale Noorderkoggen Cup – mencompetitie verreden

De dressuurcompetitie die over vijf wedstrijden wordt verreden is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste competities, want ook de Friese deelnemers weten Benningbroek te vinden. Van de vijf wedstrijden tellen de beste drie resultaten.

In de klasse B/L pony’s ging de winst naar Marianne Wijdenes met pony Wrentnall Red Fox. De strijd om zilver en brons was spannend; Jolanda Verhoeven won zilver met haar mini-span Djingo & Indy en met één punt minder eindigde Marianne Wijdenes met Polhaar Golden Gemma op brons.

De winst in de klasse B/L paard werd meegenomen naar Friesland. De Friese Sjoerd Veenstra was alle wedstrijden aanwezig met zijn prachtige Friese paard Bouwe Fan Dijkmaniastate. Albert Hooijer werd knap tweede met Fernando.

Bijzonder hoge punten werden er gereden in de klasse M/Z/ZZ. Met een gemiddelde van 213 punten per proef won Ellen Wijdenes met Wrentnall Red Fox het goud. Tweede werd Mirjam Vinke met Evers die een gemiddelde van 204 punten per proef reed.

Dankzij de vele sponsoren die deze competitie rijk is waren er mooie prijzen voor alle deelnemers, die net als de organisatie van de mensport hebben genoten.

Klik hier voor de uitslagen

Winnaars klasse B/L pony