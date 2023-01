Finale Twente Cup verreden in Ambt-Delden

De start van de finale werd gevormd door acht enkelspan pony’s, waarbij Femmy Ruardy nipt wist te winnen van Marit Reints met de snelste tijd in twee foutloze rondes. De derde plaats was voor Indy Kamphuis.

Bij de negen combinaties in de rubriek enkelspan paarden won Laurens Pouwels, op de voet gevolgd door Marcel Eikenaar op de tweede plaats en Annemarie Evers op plaats drie.

De familie Ruardy had een goede dag. De jongste Ruardy, Isabella, was weliswaar de enige in de jeugdrubriek, maar stuurde hun zwarte Fellpony netjes door het parcours. Grote zus Nathalie Ruardy behaalde ook de eerste plaats bij de tweespan pony’s in een mooie tijd.

Bij de tweespan paarden was het een prachtige strijd tussen Raymond Letteboer en Jelle Dijkhof. Beide menners gaven flink gas door het parcours. Bij Raymond kostte dat gevallen balletjes en dus punten in de tweede manche en bij Jelle in de eerste manche. De winst uiteindelijk naar Jelle Dijkhof.

De vierspan pony’s vormden het afsluitende spektakelstuk. Vier combinaties streden hier om de winst: Harry Venema, Eric Mulder, Rob Dijkhuis en Marijke Hammink. Gezien de tussenstand was het al duidelijk dat de strijd vooral tussen Rob en Marijke zou gaan en zij lieten de andere twee combinaties dan ook achter zich.

De onbetwiste winnaar was wereldkampioen Marijke Hammink met haar snelle span, dat ze zeer behendig tweemaal foutloos door het parcours stuurde en met een tijd van 1 min. 15.71 sec. liet ze een ruime marge tussen haar en de tweede plaats.

Nathalie Ruardy