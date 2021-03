Financiële tegemoetkoming voor fokkers laagverwante tuigpaardveulens

Om de inteeltstijging en de verwantschap binnen de tuigpaarden te verlagen, heeft KWPN een financiële compensatie voor fokkers van laagverwante veulens ontwikkeld.

Voorwaarden

Fokkers van een levend geboren en laagverwant veulen, krijgen €150,- registratiekorting en een fokpremie van €150,- per veulen. Elke geregistreerde fokker kan maximaal één dekking per jaar aanmelden voor tegemoetkoming in de kosten.

Om in aanmerking te komen voor de financiële compensatie gelden diverse voorwaarden.

Deze vind je op KWPN.nl.