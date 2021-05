Fitte koetspaarden en gepoetste koetsen …. Brugge is er klaar voor!

"De koetsier poetst de koets met postkoetspoets"

De 13 koetsen en ongeveer 75 geregistreerde paarden zijn er klaar voor. Mark Wentein, chef d’équipe van de Belgische vierspannen, maar in het dagelijks leven koetsier en stalhouder in Brugge vertelt:

“De paarden zijn de laatste week weer aan het werk gezet om de coronakilo’s kwijt te raken. Ze zijn opnieuw beslagen, gevaccineerd en hebben van de dierenarts het sein ‘fit to work’ gekregen. ”

Het bekende tongbrekertje aanhalend vult hij aan: “De koetsen zijn met postkoetspoets gepoetst en coronaproof gemaakt. Een scherm tussen de koetsiers en de passagiers en voldoende afstand zorgen voor een veilige rit. Zo kunnen de toeristen op een fijne manier kennismaken met ons mooie Brugge in de buitenlucht en op wandeltempo van het paard.”

Bron: Hippo Revue