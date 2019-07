‘Flora en Fauna’ tijdens Dag van het Aangespannen Paard

Het evenement met als thema ‘Flora en Fauna’ bestond uit een hindernissen- en opdrachtentraject, waarin onderweg letters te vinden waren die het woord ‘paardenluisvlieg’ vormden. Onder heerlijke weersomstandigheden vermaakten de deelnemers en publiek zich uitstekend in de hindernissen en spelelementen rond de terreinen van Manege Luxool en de familie Bethlehem.

Sanne van Harten mocht zich uiteindelijk de winnares noemen van de prachtige wisselbeker. Met groom Peter van de Steeg en de inmiddels al 25 jaar oude Maranga reed zij goede tijden in de hindernissen, was sterk in de spellen en wist het woord ‘paardenluisvlieg’ te raden.

De top 10:

1: Sanne van Harten – Enkelspan Paard

2: Gert van den Hoek – Tweespan Paarden

3: Ariena Kleijer – Tweespan Pony’s (oude span)

4: Carry Coveen – Tandem Pony’s

5: Ariena Kleijer- Tweespan Pony’s (nieuwe span)

6: Marjolein van de Krol – Vierspan Pony’s

7: Ewoud Boom – Tweespan Paarden

8: Gijs Waaijenberg – Tweespan Paarden

9: Wout Kok – Tweespan Pony’s

10: Marlies van Veluw – Enkelspan Pony

Sanne van Harten met Maranga