Focus op menner en groom tijdens clinic Berry van den Bosch in Haarlemmermeer

Berry geeft al heel wat jaren clinics voor grooms. Over marathontraining en de rol van de groom heeft hij een duidelijke mening. We sproken hem daar in mei nog over.

“Menner en groom(s) vormen een team,” vertelde hij toen. “Daarom is het belangrijk om samen te trainen. Als je bij mij komt voor een marathonles krijgt de groom ook een oortje in.”

Kosten

Voor deze clinic betaal je €30,-. Daarnaast betaal je €5,- voor een daglidmaatschap als je nog geen lid bent van PSV Haarlemmermeer.

Er wordt 45 minuten gereden met maximaal 3 combinaties in de baan. Rijden met bodyprotector wordt ten zeerste aangeraden.

