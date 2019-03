Françoise Thiry vervangt Jan Devaere bij KBRSF mencommissie

Thiry reed vroeger zelf nationale en internationale wedstrijden met haar tweespan pony’s. Thiry is level 3 FEI jurylid en FEI TD level 3. Tot enkele jaren geleden was zij de chef d’équipe van alle Belgische menploegen.

Jan Devaere blijft actief als FEI Steward mennen en komt komend seizoen onder andere in actie als FEI Chief Steward tijdens het EK vierspannen in Donaueschingen en het WK tweespannen in Drebkau.

De nationale mencommissie bestaat uit:

Françoise Thiry – Voorzitter (LEWB)

Mark Wentein – Ondervoorzitter (VLP)

Leden LEWB :

Felix Marie Brasseur

Michel Pirotte

Jacques Fraselle

Leden VLP :

Wim De Poorter

Inge Vandael (aangeduid vanuit de administratie)

Marc Van der Speeten

Secretaris namens KBRSF-administratie:

Clara Van Laer

Bron: Equibel.be