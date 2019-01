Frankrijk is partnerland tijdens het CHIO Aken 2019

De Cadre Noir is de meest beroemde Franse rijschool, de Garde républicaine is een cavalerieregiment dat onder andere verantwoordelijk is voor het beschermen van de Franse president.

“Met Frankrijk als partnerland van het CHIO wordt de hernieuwde Duits-Franse vriendschap nieuw leven ingeblazen,” vertelt Dr. Angelika Ivens, de Franse honorair consul en algemeen directeur van het Institut Français Aachen.

De openingsceremonie is altijd een gigantisch evenement waaraan honderden paarden deelnemen. Zo kunnen de toeschouwers zich verheugen op een kudde Camargue paarden in de piste en zal de wereldberoemde Franse fokkerij uitgebreid aan bod komen.

Niet alleen de openingsceremonie zal in het teken staan van Frankrijk, tijdens alle dagen van het CHIO speelt Frankrijk een rol. Het partnerland loopt als een de rode draad door de twee concerten “Horse & Symphony” (12 en 13 juli, 20.30 uur) en in het promodorp wordt een ‘Rue France’ gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over het CHIO Aken.

Foto: CHIO Aachen/ Holger Schupp