Franz Schiltz aangesteld als FEI rijdersvertegenwoordiger

De rijdersvertegenwoordiger maakt deel uit van de FEI Driving Committee, waar belangrijke beslissingen worden genomen over alles wat zich in de internationale menwereld afspeelt. De Athlete Representative is tegelijkertijd lid van de FEI Athletes Committee die gevormd wordt door vertegenwoordigers van alle FEI disciplines.

Franz Schiltz is 52 jaar en komt uit Luxemburg. Als dertienjarige jongen begon hij in de paardensport als ruiter en vanaf zijn 22e belandde hij in de mensport. Aanvankelijk reed hij tweespan, maar sinds 2004 is hij succesvol in de internationale enkelspansport. Hij neemt evenals zijn dochter Marie deel aan Wereldkampioenschappen enkelspan. Op het WK Piber 2016 eindigde hij als 15e, op het WK Pau 2020 werd hij 10e en tijdens het WK in Le Pin au Haras 2022 eindigde hij als 37e. Daarnaast boekte Franz de nodige successen op WK’s voor jonge menpaarden. In 2015 won hij goud bij de zevenjarigen en in 2017 brons bij de vijfjarigen. Toch is hij geen professional, want hij is jurist en werkt als advocaat.

Motivatie

Naast zijn werk en eigen mencarrière is hij al 14 jaar bestuurslid van de Luxemburgse Hippische Federatie en sinds 2007 ook lid van de werkgroep mennen van de EEF (European Equestrian Federation). “Ik ben ervan overtuigd dat die combinatie van actief internationaal wedstrijdmenner en professioneel jurist maken dat ik waardevolle input kan leveren als rijdersvertegenwoordiger”, zegt hij. Zijn motivatie is helder: “De huidige discussies rondom het voorstel van het nieuwe scoring systeem hebben mij gemotiveerd om me kandidaat te stellen. Ik vind dat, ongeacht of de scores in de toekomst worden aangegeven in seconden of in punten, de balans tussen de drie onderdelen dressuur, marathon en vaardigheid in basis niet veranderd moet worden. Met name de dressuur mag niet minder zwaar gaan wegen zoals nu het plan is bij het nieuwe scoring systeem. Maar boven alles mag de vaardigheid nooit verreden worden zonder een toegestane tijd.”

Bron: FEI