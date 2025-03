Fundraising avond tijdens Horse Driving Kronenberg

De Jens foundation is een stichting die sinds kort is opgericht ter nagedachtenis aan Jens Couwenberg, zoon van tweespanrijder Erik en Suzanne Couwenberg en het broertje van Sam Couwenberg. JENS Foundation staat voor het lieve, sociale, intelligente, verbindende en het hardwerkende “hart” van Jens met oog voor andere mensen waarvoor hij altijd een luisterend oor had.

JENS wilde eerlijkheid, geen onrecht en echt een oog hebben voor anderen. Hij stond altijd voor iedereen klaar om te helpen. De stichting wil dat iedereen, net als Jens, het verdient om gehoord, begrepen en geholpen te worden. Ze zetten zich daarom in om mensen met een beperking en/of kwetsbare mensen te ondersteunen bij het paardrijden en andere activiteiten met paarden en sport en spel. Ook ondersteunen ze door de verworven fondsen ter beschikking te stellen aan instellingen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheidszorg.

Fundraising avond

Eén van de stichtingen die ze ondersteunen is de stichting ORO uit Deurne. De opbrengsten van donderdag 17 april worden geheel gebruikt voor de aanschaf van een speciale menwagen, zodat de jongeren en (jong-) volwassenen met een fysieke en mentale beperking maximaal geluk kunnen ervaren aan de prachtige mensport. In de VIP-tent van Horse Driving Kronenberg word op donderdagavond vanaf 19:30 uur een speciale veiling gehouden met diverse unieke kavels waarop geboden kan worden.

Verdere info over de kavels waarop geboden kan worden én de toegangskaarten voor de fundraising avond vind je op via de website van JENS Foundation.

