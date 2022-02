Garantietermijn van één jaar bij verkoop paarden

Een nieuwe richtlijn vanuit Europa zorgt dat de wetgeving rondom de consumentenbescherming op de schop gaat. Dat betekent dat de garantietermijn verruimd van de huidige zes naar twaalf maanden. De Europese Unie bood de mogelijkheid aan de lidstaten om een uitzondering te maken van de richtlijn voor de verkoop van levende dieren.

De Minister voor Rechtsbescherming, minister Weerwind, wilde daar geen gebruik van maken.

Uitzondering

Met de nieuwe richtlijnen worden consumenten beter beschermt bij hun aankopen. Dat is natuurlijk een positieve verandering, maar niet voor de verkoop van paarden. Als verkopende partij heb je namelijk geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt en daarnaast blijft het natuurlijk een levend wezen.

Duitsland, Denemarken en Frankrijk maken wel gebruik van de mogelijkheid tot uitzondering van de nieuwe richtlijn voor de verkoop van levende dieren.

Actie

In oktober 2020 kwam LTO Nederland samen met de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN), de Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa) en het KWPN al in actie om de politiek te laten inzien waarom het verstandig is om gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid. Een brief van de Sectorraad Paarden aan de Tweede Kamer zette dit verzoek kracht bij.

Helaas heeft het niet mogen baten. De Tweede Kamer heeft bepaald dat we verder moeten met één jaar garantietermijn bij de verkoop van paarden voor commerciële verkopers aan particulieren.

Bron: LTO Nederland