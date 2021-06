Geen CAI Beekbergen dit jaar

Het organisatieteam vindt het meer dan jammer voor alle betrokkenen en heeft tot het laatste moment hoop gehouden, maar vandaag is de knoop doorgehakt. Het vizier is nu gericht op 2022 en er wordt gewerkt aan een meerjarenplan.

De KNHS is op zoek naar een andere locatie voor het NK vierspannen dat ook onderdeel van het programma in Beekbergen was. Hiervoor worden nu de opties onderzocht.

Beekbergen focust op volgend jaar, de wedstrijd staat op de kalender van 28-31 juli 2022.