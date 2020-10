Geen indoor Houten

Gezien alle onzekerheden met Corona vond het organisatiecomité het tijdig annuleren de beste optie. De club hoopt alle deelnemers en sponsoren in januari 2022 weer te verwelkomen.

Houten was altijd de plek waar District West haar indoorkampioenschap minimarathon hield. Dat kampioenschap komt er wel, maar pas op 7 maart. Het is dan de bedoeling om de minimarathon in de grote buitenpiste op de Zilfia’s Hoeve verrijden.