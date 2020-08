Geen Jumping Indoor Maastricht dit jaar

De organisatie durft het niet aan om de voorbereidingen op te starten in verband met de gezondheidsrisico’s en ook de financiële gevaren die dat met zich meebrengt. “We hebben wel gekeken naar alternatieven, een evenement zonder publiek bijvoorbeeld. Maar dat willen we gewoon niet,” vertelt toernooidirecteur Frank Kemperman.

Het besluit is genomen na contact met het RIVM, de veiligheidsregio en de gemeente Maastricht.

Wereldbeker vierspannen

Met het eerdere wegvallen van Stockholm en Stuttgart en nu Maastricht wordt het rijtje Wereldbekerwedstrijden vierspannen nog korter. De overgebleven wedstrijden zijn:

Lyon (FRA) 31 October-1 November 2020 Budapest (HUN) 28-29 November 2020 Geneva (SUI) 12-13 December 2020 London (GBR) 18-19 December 2020 Mechelen (BEL) 26-30 December 2020 Leipzig (GER) 14-17 January 2021

Bordeaux (FRA) – Finale 4-7 February 2021

