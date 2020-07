Geen last van vliegen met de mendeken van Nicole voor Menners

Menvliegendeken

‘Nicole’s menvliegendeken’ is zo ontworpen dat je hem kan opleggen en afhalen zonder het tuig los te maken. De deken is gemaakt van katoen en is voorzien van drie gesp-sluitingen op de borst en hals, bilriemen en een staartkoord.

Door de stevige klittenband in de hals, schoft en bij de lamoenopening is hij geheel los te maken zonder dat je het tuig los hoeft te maken. De deken is te verkrijgen van maat 125 tot en met 215 onderlengte. De menvliegendeken is momenteel in de aanbieding voor 59,95 euro!

Klik hier voor de menvliegendeken

Protect Spray

‘Nicole voor Menners’ Protect Spray (500ml) is een afgestemde mix van etherische oliën, die de natuurlijke (zweet)geur neutraliseert en de huid van het paard verzorgt. Ideaal om te gebruiken bij weidegang of tijdens buitenritten.

Klik hier voor de Protect Spray

