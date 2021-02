Geen mensport in Heukelom in 2021

De organisatie van Mensport Heukelom had alles in de steigers staan om voor de sport een coronaproof samengestelde menwedstrijd te organiseren, zonder publiek. Op de wedstrijdlocatie zijn geen mogelijkheden om later in het jaar alsnog een wedstrijd te houden, want dan staat met name de maïs op het hoofdterrein.

De organisatie spreekt hun dank uit aan de bijna 140 deelnemers die zich in rap tempo hadden ingeschreven en de vele vrijwilligers die zich al hadden aangemeld.

Mensport Heukelom kijkt uit naar 2022!