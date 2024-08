Geen Nachtrit Zutphen dit jaar

De subsidie is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren en de huurprijs van de sponsorkoetsen is enorm gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat het niet de bedoeling is een verliesgevend evenement te organiseren waar slechts enkele personen profijt van hebben, is besloten de Nachtrit dit jaar niet door te laten gaan.

Bron: Achter ‘t Peerd & NVTG