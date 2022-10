Geen Open Dagen dit najaar bij Van den Heuvel en Van der Wiel

Dat meldt woordvoerder Eric van den Heuvel namens beide firma’s.

“Vanaf begin augustus moeten we elk jaar beginnen met de voorbereidingen om de Open Dagen te kunnen organiseren. De public relations: het bekend maken in de krant, bladen, facebook, hippische media en uiteraard het klaarmaken van het Rijtuigenmuseum en het oppoetsen van de tentoongestelde materialen. Het was, en is nog steeds door de oplopende coronacijfers, volstrekt onduidelijk of de Open Dagen uiteindelijk wel plaats zouden kunnen vinden.”

Van den Heuvel voegt er aan toe: “We willen in het voorjaar een uitgebreidere Paasshow gaan organiseren, maar uiteraard zijn klanten en bezoekers tot die tijd ook zónder Open Dagen van harte welkom!”

Open Dagen in 2019