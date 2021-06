Geen publiek tijdens CAIO Valkenswaard

Duidelijkheid

“Zoals we natuurlijk allemaal weten leven we in een rare tijd nu”, vertelt voorzitter Ludo Hertroijs. “De huidige maatregelen zien er op dit moment misschien positief uit, maar het is moeilijk te voorspellen of het zo zal blijven. Als je naar andere landen kijkt, zie je hoe snel de situatie achteruit kan gaan. We willen duidelijkheid geven aan deelnemers en bezoekers, en dus hebben we besloten geen publiek toe te staan.”

“Bij aanvang van de voorbereidingen van deze editie hebben we besloten dat de sport voor gaat. En daar staan we nog steeds volledig achter.”

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.