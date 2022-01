Geen wedstrijden meer in Aywaille

Begraafplaats

Toch is de overstroming niet de reden dat er geen wedstrijden meer zullen worden gehouden op de terreinen in Aywaille. De oorzaak is de uitbereiding van de nabij gelegen begraafplaats. Het organisatieteam, onder leiding van André Wynants, moet daar plaats voor maken.

De wedstrijd, gelegen tussen het Ardense heuvelland en het bergriviertje Amblève, bood met zijn rotsen aan de achterzijde een prachtig decor aan het wedstrijdterrein. Het was een zeer gewaardeerd evenement.

Het organisatieteam is bezig met het afbreken van de hindernissen

