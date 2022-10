Gemoedelijke Zuidlaarder Paardenmarkt 2022

Op de markt werden 1005 paarden en 18 ezels voorgebracht, dat zegt marktmeester Jaap Mellema tijdens de traditionele persbijeenkomst. Door corona is deze editie van de markt de eerste sinds 2019 die in volle glorie weer door is gegaan.

Burgemeester Marcel Thijsen geniet van het evenement: “De combinatie waarin ruimte wordt gegeven aan de dieren en mensen ook hun hart kunnen ophalen op de kermis en de markt… en dat met deze sfeer, dat is uniek. Het is werkelijk een fantastische dag.”

Dierenarts Dieter Zweers onderschrijft de omstandigheden voor de dieren: “Ze staan op zachte ondergrond, er is hooi en water en alle dieren zijn van tevoren gekeurd. Het is dik in orde.”

Jong geleerd is oud gedaan

Een van de jongste verkopers was Jayden Bakker, zoon van Klaas Bakker. Hij heeft het onderhandelen al aardig onder de knie en probeert een deal te sluiten met een klant.

Jong geleerd ... Jayden Bakker, zoon van Klaas Bakker, onderhandelt over de prijs