Generale repetitie Hippiade in Maarheeze

Je dressuurproef wordt beoordeeld door niemand minder dan de Wereldkampioen Enkelspan Paarden, Saskia Siebers, die je voorziet van tips en verbeteringen hoe je je aanspanning zo goed mogelijk kunt voorstellen.

De bouw van het vaardigheidsparcours ligt in handen van de altijd enthousiaste parcoursbouwer Jos Gerlings, die van de combinatie tussen technisch rijden en snelheid houdt.

Last but not least: fotografe Sandra Sukel is aanwezig om je op de foto te zetten en uiteraard komen deze ook op Hoefnet!

Inschrijven kan nog via MijnKNHS, of door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en het e-mailadres