Generale repetitie voor WK Enkelspannen in Chablis

Marion Vignaud wint

Marion Vignaud won op haar eigen terrein de dressuur met 41.33 strafpunten. De nummer twee tot en met vijf (Fabrice Martin, Laure Philippot, Marie Tischer en Kelly Houtappels-Bruder) stonden op één strafpunt afstand van elkaar. Daardoor konden in de marathon, ontworpen door Bruno Kempf, grote verschillen worden gemaakt. Marion Vignaud wist de leiding vast te houden en de Canadese Kelly Houtappels-Bruder schoof door naar de tweede plaats. Marie Schiltz uit Luxemburg klom door haar snelle, vloeiende rit naar de derde plek.

De vaardigheid bracht nauwelijks veranderingen teweeg. Er bleven maar liefst 31 enkelspan-combinaties dubbel foutloos en daardoor bleef de volledige top zes ongewijzigd.

Erik Evers (tweespan paarden) en Dirk van Beckhoven waren de enige aanwezige Nederlanders. Dirk van Beckhoven eindigde op de 38e plaats in de sterk vertegenwoordigde rubriek van de enkelspan paarden.

Marion Vignaud

Erik Evers tweede

Erik Evers reed een heel nette dressuurproef en stelde zijn tweespan vossen vriendelijk en correct voor. Met een score van 46.35 stond hij na de dressuur op de tweede plaats achter de Zwitser Werner Ulrich. In de marathon eindigde Erik als derde, na Werner. De Fransman François Vogel won de marathon.

In de vaardigheid wist bij de tweespan paarden geen enkele deelnemer foutloos te blijven. Erik Evers liet drie ballen rollen, maar zijn prestatie leverde hem alsnog de tweede plaats op in het eindklassement. Werner Ulrich won en Eve Cadi Verna maakte het podium compleet.

Pony’s

Met zijn eerste plek in de dressuur, vierde in de marathon en de vijfde plaats in de vaardigheid won de Duitser Edwin Kiefer de enkelspan pony rubriek. De Française Marie Verna eindigde als tweede, gevolgd door de Zwitserse Karin Huser die slechts 0,20 strafpunten meer opliep dan Marie.

Bij de tweespan pony’s keerde de Fransman Antoine Jeanson met de winst huiswaarts. Hij scoorde 46.98 strafpunten in de dressuur, won de marathon en moest één balletje incasseren in de vaardigheid. De Zwitser Christof König eindigde als tweede, gevolgd door Nea-Renee Bonness uit Duitsland.

De Zwitser Yannik Scherrer won overtuigend de rubriek vierspan pony’s. Met zijn overwinning in de dressuur en marathon kon hij zich de acht strafpunten die hij opliep in de vaardigheid permitteren. Julien Vanhoenacker uit België eindigde met 6,5 strafpunten meer op de tweede plaats. De Franse Arriat Gilles maakte het podium compleet.

