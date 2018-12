Genève 2018: Bram Chardon sterk van start

Bram Chardon

Internationaal level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs had voor de zes menners een mooi parcours uitgezet in de grootste piste van het Wereldbekercircuit waarbij hij gebruik maakte van nieuwe mobiele marathonhindernissen. De spectaculaire waterpartij zorgde voor mooie beelden, maar niet alle menners hadden de waterpartij in hun lijn opgenomen. Zo reed de Belg Edouard Simonet er twee maal omheen en ook Boyd Exell omzeilde de waterpartij eenmaal in zijn tweede manche.

Bram Chardon maakte vandaag gebruik van zijn snelle linkervoorpaard Dreef Rezgo, wat hem twee maal uitstekende basistijden opleverde: “Ik ben heel blij dat ik hem heb ingezet. Ik had weliswaar twee keer een balletje in dezelfde hindernis, maar dat was mijn eigen fout. Ik ging heel beheerst van start, zeker op de eerste poorten laat ik op de rest wel wat liggen, maar richting poort 14 en 15 zie je de kracht van Rezgo. Het is gewoon bizar wat voor power hij nog over heeft in het laatste stuk. Ik ben heel tevreden over dit span, qua tijd blijven we goed in de buurt van Boyd dus als we morgen een fractie sneller van start gaan in de eerste ronde moet het lukken om in de winning round te komen.”

Voor Boyd Exell verliep het losrijden niet ideaal. Op het moment dat de menners terugkwamen in de losrijpiste na het verkennen bleek dat zijn linkerachterpaard over de disselboom had geslagen. Gelukkig snelden collega-rijders en grooms snel te hulp om het euvel op te lossen. Boyd moest officieel als tweede van start, maar door dit incident bood derde starter Jozsef Dobrovitz aan om in Boyd’s plaats te starten.

In de eerste omloop liet de vijfvoudig Wereldkampioen een lus vallen in de eerste hindernis, maar loste dit snel op en kwam foutloos in een snelle tijd over de finish. In de tweede omloop maakte hij een bijna-fout in de eerste hindernis. Door zijn hoge snelheid besloot hij de technische wending naar de waterpartij toe te omzeilen en reed er om heen. Alles bij elkaar won Exell met ruim 12 seconden voorsprong op Bram Chardon.

Uitslagen 1e wedstrijd WB vierspannen Genève:

Boyd Exell (AUS) 304.34 Bram Chardon (NED) 316.66 József Dobrovitz (HUN) 337.34 Jérôme Voutaz (SUI) 179.07 Benjamin Aillaud (FRA) 194.26 Edouard Simonet (BEL) 196.94

