Genève: Brauchle komt terug maar Bram Chardon wint

Omdat Michael Brauchle gisteren als laatste was geëindigd moest hij vandaag als eerste van start. En hoe! Nadat hij gisteren zichtbaar ontevreden was over hoe zijn span liep, liet hij vandaag snelle rondes met een goed samenwerkend vierspan zien. Hij reed foutloos in de eerste ronde, was met 160,92 onvoorstelbaar snel en mocht als laatste van start in de drive-off. “Gisteren had ik de ene na de andere fout en wat kleine probleempjes. Vandaag heb ik het een beetje veranderd. Vanochtend heb ik nog extra getraind en wat meer voorbereiding gedaan. Ik moest als eerste starter gelijk een goede tijd neerzetten en heb daarom extra risico genomen. Het publiek hielp mee en dat was heel mooi.” Maar wat heeft hij dan veranderd? Michael lacht een beetje geheimzinnig. “Mijn linker achterpaard wordt gauw wat sterk en dan is de linksvoor niet snel genoeg. Daarom hebben we de linksachter nog wat extra gelongeerd.”

Gisteren liep het niet, maar vandaag ging het super bij Michael Brauchle

Fout maakt het spannend

Bram Chardon startte na de geweldige prestaties van gisteren als laatste, maar maakte het heel spannend door gelijk in de eerste marathonhindernis een element aan te tikken en daarmee al vroeg in het parcours 4 strafseconden te noteren. “Het was mijn fout”, zegt hij na afloop. “Ik was al twee keer te laat met mijn wending en verloor het ritme waardoor de paarden het ook even niet meer snapten. Daardoor viel mijn achterpaard in de wending naar de C-poort naar binnen en tikten we het element aan. Na die fout dacht ik heel even dat ik een poort verkeerd had, maar mijn zus hielp me. Ik wist dat het nog kon, maar moest dus meer geven dan ik vooraf had gepland. Gelukkig gaven de paarden alles en kwam ik toch in de drive off.”

In hindernis 4 ging het bij Bram Chardon mis in de eerste omloop

Knappe prestatie van Degrieck

Naast Michael Brauchle en Bram Chardon drong ook Dries Degrieck door tot de beslissende ronde. Hij nam wel iets meer ruimte in de marathonhindernissen, maar op de lange stukken is hij met zijn groot galopperende paarden in het voordeel. De Belg plaatste zich als derde en moest in de drive off het spits afbijten. Hij bleef foutloos en werd uiteindelijk derde. “Michael en Bram zijn heel ervaren in dit werk. Voor mij is het pas het eerste echte wereldbekerseizoen. Ik wist dat ik snel moest zijn, maar mijn paarden en ik hebben die ervaring nog niet helemaal. Dus ik ben heel blij met mijn 3e plaats.”

Wake-up call

Bram Chardon moest als tweede van start. De fout in de eerste omloop was voor hem een wake-up call. “In de drive-off was ik veel preciezer en scherper en de paarden deden zijn rest.” Met een foutloze rit in 152,45 voerde hij de druk voor laatste starter Michael Brauchle flink op. De Duitser reed opnieuw foutloos en zijn paarden waren snel. Hij moest door de snelheid kiezen voor wat langere langere lijnen en reed naar de laatste poorten op het lange slotstuk om hindernis 10 heen, waar Bram en Dries binnendoor gingen. Michael bleef foutloos, finishte in 157,13 en werd tweede. De overwinning en de volle bak aan wereldbekerpunten waren voor Bram Chardon. “Vorig jaar won ik hier en nu weer. We zijn hier met de hele familie, inmiddels 3 generaties. Het is pas mijn eerste wedstrijd in dit seizoen dus ik ben er pas laat bij. De paarden zijn dezelfde als vorig jaar, zij hebben de routine en kunnen mij helpen. Het is voor mijn familie een intensief seizoen omdat mijn vader ook meerijdt en kansrijk is. In Lyon en Maastricht heeft hij mijn achterpaarden gebruikt, omdat zijn nieuwe paarden nog niet helemaal klaar waren. In Stockholm heeft hij ze wel meegenomen en in Leipzig kunnen we beiden met ons eigen span rijden.”

Klik hier voor de uitslagen

De overwinning was voor Bram Chardon

