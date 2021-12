Genève: vliegende start voor Bram Chardon

Bram Chardon

De enorme piste in Genève is iets aparts, met een waterpartij en kleine heuvel brengt het parcours extra spektakel voor het publiek. Een speedbox, twee marathonhindernissen en selectief opgestelde kegels completeren het geheel. Het komt dus niet alleen aan op stuurmanskunst, maar ook de conditie is hier erg belangrijk. Vandaag reden alle deelnemers twee omlopen, waarbij beide resultaten bij elkaar opgeteld de eindrangschikking in de eerste wedstrijd bepaalden.

Lang parcours

Voor Bram Chardon was het zijn eerste deelname van dit seizoen in de wereldbeker en dat begon perfect. Als enige was hij in beide omlopen foutloos en supersnel. Zijn span liep als een blok en de paarden werkten goed samen. De Nederlander was dik tevreden over zijn wedstrijd. “Het parcours is erg lang, dus het was conditioneel een goede test. We weten dat het in Genève altijd een lang parcours is, dus ik heb daar van tevoren thuis ook echt op getraind, inclusief de speedbox en het water. De kegels stonden hier mooi opgesteld, daar was ik snel. De twee marathonhindernissen waren vrij moeilijk en ook nog eens allebei tot en met F. Meestal is het bij een indoor tot en met E. Dus dat maakte het toch al lange parcours extra lang. Je merkte dat het in de tweede helft van de tweede hindernis een beetje terugvalt. Het is een parcours waar dus veel in zit, ook met het water en dan de bult met poort 13.” Over zijn paarden is hij dik tevreden. “Morgen rijd ik met hetzelfde span. Hiermee heb ik steeds getraind en ook ter voorbereiding in Utrecht en Zwartewaal gereden. Ik ga nu de beelden analyseren en kijken of ik ergens in de kegels nog meer risico moet nemen om nog meer snelheid te krijgen.”

Boyd Exell

Thuisfavoriet

Boyd Exell, die de eerste twee wereldbekerwedstrijden dit seizoen won, moest vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. In de eerste omloop was hij foutloos, maar niet zo snel als Bram. In de 2e manche was hij een fractie sneller dan Bram, maar in het laatste deel van het parcours ging dat ten koste van 2 ballen.

De derde plaats was voor Jérome Voutaz. Het publiek ging op de banken voor de Zwitser. In de eerste manche moest hij nog in zijn ritme komen en gingen er twee ballen af. In de tweede omloop stelde hij orde op zaken. Hij bleef foutloos en kwam met 159,47 dichtbij de tijd van Bram Chardon.

De Belg Dries Degrieck begon met een foutloze eerste omloop, maar in de tweede ronde kwam hij iets te ruig uit het water waardoor poort 9 het moest ontgelden. En daar bleef het niet bij want er viel nog een bal, waardoor hij vierde werd. Plaats 5 was voor de Hongaar József Dobrovitz en Michael Brauchle moest genoegen nemen met de laatste plaats. De Duitser kreeg zijn span niet lekker in het ritme en maakte teveel fouten.

Morgen is de beslissende wedstrijd om de wereldbekerpunten om 11.15u. Het parcours is dan hetzelfde. De drie beste rijders na de eerste omloop nemen het dan vervolgens tegen elkaar op in een tweede ronde. De wedstrijd wordt live uitgezonden via FEI TV.

Bron foto: CSI de Genève

