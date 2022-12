Genève: vliegende start wereldbekerseizoen voor Bram Chardon

Het Palexpo in Genève is een enorm grote piste. Het parcours was daardoor lang en had alles in zich wat je bij een indoor marathon kan bedenken: een waterpartij, twee marathonhindernissen, een speedbox, en listig opgestelde kegelpoorten. De deelnemers reden alle zes ook de winning round, waarbij uit de beide marathonhindernissen een poort was weggelaten. Het klassement werd opgemaakt op basis van het resultaat van beide omlopen.

Spannende strijd tussen de Belgen

Thuisrijder Jérôme Voutaz had in de eerste omloop een ongelukkige fout op poort 2, maar kreeg zijn publiek op de banken in de winning round. Uiteindelijk haalde hij met de 4e plaats het podium net niet.

Een spannende strijd was er tussen de beide Belgen Glenn Geerts en Dries Degrieck om het tweede prijzengeld. In de eerste omloop reed Glenn een hele sterke nulronde. Dries had in deze manche al vroeg een bal, maar desondanks bleef hij zijn landgenoot 2 seconden voor. In de winning round deed Glenn er een schepje bovenop. Hij kwam snel en vloeiend uit de eerste marathonhindernis, sneed lijnen af waar mogelijk en knalde foutloos over de finish met een eindtijd van 322,06 over beide parcoursen. Dries bleef in de winning round ook foutloos, maar had nu iets minder snelheid dan Glenn. Zijn opgebouwde voorsprong uit de eerste ronde was nét genoeg voor de tweede plaats. Met een verschil van slechts 0,36 seconden pakte hij de 2e prijs.

Onverslaanbaar

Bram Chardon was vandaag een klasse apart. In de eerste omloop koos hij gelijk de kortst mogelijke lijnen. Als enige wendde hij linksaf uit de speedbox en kwam daardoor korter voor poort 8. Met een foutloos parcours in 164,51 was het een super begin van zijn indoorseizoen. In de winning round had hij dat extra risico niet nodig en reed rechtsaf uit de speedbox. Opnieuw liep het gesmeerd en liet hij alle ballen liggen. Met een eindresultaat van 306,64 was hij vandaag met afstand de beste.

