Georg von Stein en Manuela Scholz getrouwd

Vorige week woensdag vond bij Georg en Manuela thuis op de manege in het bijzijn van een groot aantal vrienden en mencollega’s de vrijgezellenavond plaats, waar uitgebreid werd gevierd, goed gegeten en tot in de vroege ochtend werd gedronken.

Op zaterdag 12 april gaf het paar hun ja-woord in de kerk van Neuenkirchen in Odenwald. Niemand minder dan Michael Freund reed met een vierspan het bruidspaar van de kerk naar hun huis in Herchenrode. De koets met het bruidspersoneel werd voortgetrokken door een span Haflingers. De bruid zag er schitterend uit en ook de bruidegom was bijna onherkenbaar in zijn elegante outfit.

Het huwelijk werd met meer dan 100 dierbare vrienden en familie gevierd in het ouderlijk restaurant van Von Stein. Er werd een heerlijk buffet geserveerd en Dr. Fröhlich, de huisarts van het echtpaar, stal de show met verbazingwekkende goocheltrucs. De bijzondere avond werd afgesloten met een indrukwekkend vuurwerk.

Uitrusten is er echter niet bij voor dit kersverse echtpaar. Komende week staat de internationale menwedstrijd op het programma en Tweede Paasdag is de traditionele Paasrit in Herchenrode. Vanaf dinsdag heeft het stel een paar rustige dagen voor de boeg met de familie.

Wij wensen Georg en Manuela veel geluk en liefde toe en het hele team natuurlijk heel veel succes!

