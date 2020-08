Gerard Leijten en Patrick Buytaert vormen nieuw Belgisch begeleidingsteam

Beiden mannen zijn geen onbekenden in de mensport. Patrick Buytaert nam zelf deel aan nationale en internationale wedstrijden met zijn enkelspan paard Rianne, met als hoogtepunt deelname aan het WK in Pratoni del Vivaro in 2010 .

Gerard Leijten is al 20 jaar bekend als internationaal menner. De in België woonachtige rijder nam deel aan vier wereldkampioenschappen en behaalde een gouden teammedaille in Conty 2011. Daarnaast is hij sinds vele jaren trainer en coach van zowel nationale als internationale menners.

Dit team heeft als opdracht de mensport in België in zijn geheel en de pony- en enkelspanpaard menners in het bijzonder tot een hoger niveau te tillen.

Bron: KBRSF