Geslaagde comeback van CIAT Cuts in Compiègne, Frankrijk

Met de koets naar de binnenstad

De dertig deelnemende aanspanningen en hun gasten genoten van de gastvrijheid, de mooie nieuwe stallen met onbeperkt stro, de adellijke omgeving en prachtige Hippodrome met het stadion. Veel van de vrachtwagens arriveerden al op donderdag of vrijdag om er een gezellige minivakantie van te maken en met de koets of op de fiets de stad en het kasteelpark te gaan bekijken.

Op zaterdag vond de presentatie plaats en vertrokken veel aanspanningen na het officiële gedeelte voor een mooie rit in de omgeving. ‘s Avonds was er een diner in de Orangerie waar de meeste deelnemers op ingeschreven hadden.

Chateau de Compiègne

Veel sfeer en gezelligheid tussen de internationale deelnemers

Op zondag stond het traject van vijftien kilometer op het programma, met daarin vijf hindernissen / opdrachten; een route waarin op alle open plekken veel publiek een picknickplaatsje had gecreëerd om foto’s te kunnen maken.. ’s Middags was er een vaardigheid in de hoofdarena met de prijsuitreiking en was er wederom veel publiek dat luid applaudisseerde en tot de ererondes op de tribunes bleef. ’s Avonds werd er feest gevierd in het ‘kamp van de Belgen’ met een kampvuur waarbij je afwisselend Nederlandse, Duitse en Spaanse muziek kon horen en gedanst en gezongen werd.

Paul De Meuter met een Park Drag coach

Meer jeugd?

De organisatie hoopt iedereen volgend jaar weer terug te zien in Compiègne en spreekt de wens uit dat de jongere traditierijders ook geïnspireerd raken om het cultuurgoed te bewaren en willen uitdragen in een sfeervolle internationale setting als Compiègne.

Prijsuitreiking en ereronde Leo van der Burgt