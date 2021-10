Geslaagde dressuur – vaardigheid in Boxtel

Deelnemers en organisatie hadden alles mee: zonnige weersomstandigheden, een fijne zandbodem en de grote binnenmanege voor de dressuur. Maar ook het grote losrijterrein met droog gras en de marathonhindernissen die vrijblijvend geoefend konden worden, maakten dat er ruimte en gelegenheid voor iedereen was om een fijne wedstrijd te rijden. Het enthousiasme en ervaring van de organiserende vereniging maakten het feestje compleet.

De jury in de dressuur was duidelijk in de beoordelingen: goed is goed, maar waar verbeteringen noodzakelijk zijn werd ook als zodanig gepunt.

Waar in de vaardigheid door veel menners een foutloze score binnen de tijd werd genoteerd, was er voor anderen ruimte voor oefening en soms verbetering nodig.

Al met al weer een fijne wedstrijdzondag, waar de deelnemers en organisatie tevreden op kunnen terugkijken!

Klik hier voor de uitslagen