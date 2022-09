Geslaagde eerste editie van SWM Elsegem

Donderdagavond arriveerde de eerste deelnemer. Vrijdagochtend zette de organisatie nog de puntjes op de i en kort na de lunch arriveerden de overige deelnemers. Terwijl de meeste deelnemers onmiddellijk gingen verkennen, genoot de organisatie van het feit dat ze deze wedstrijd als relatief kleine vereniging hebben kunnen verwezenlijken.

Feestavond met Les Écuries d'Iseulys

Zaterdag begonnen de eerste deelnemers om 10:00 uur aan de dressuurproef. Ondanks dat er regelmatig buien vielen, bleven de terreinen goed begaanbaar. Om 10:30 uur klonk voor de eerste aanspanning de bel als startsignaal voor de vaardigheid, die pittig genoeg bleek.

Vanaf 18:00 uur waren de officiële resultaten bekend, een uur later begon de barbecue en om 21:00 uur verzorgde Les Écuries d’Iseulys een indrukwekkende show. Meer dan een uur na middernacht vertrokken de laatsten naar hun bed.

Spannende molen

Bij de marathon op zondag werd gebruik gemaakt van twee waterbakken, terwijl er slechts één als hindernis werd ingericht. “De andere was een verplichte doorgang. Zo hebben de deelnemers toch door beide waterbakken moeten rijden”, aldus de organisatie. Sommige paarden vonden de laatste hindernis moeilijk. Dat kwam door de molen die daar stond. “Die draaide rond en dat vonden sommige paarden spannend. Maar iedereen is veilig bij de finish aangekomen!”

“Het was een intensieve week maar we kijken er erg tevreden op terug! Dat was niet mogelijk geweest zonder het vertrouwen van alle vrijwilligers, deelnemers en sponsoren. ”

De hindernis met de molen