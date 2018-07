Geslaagde eerste Hengelse Mendag

Bennie Steenblik met het span van Felix Loeters

In de piste werden verschillende rassen getoond en werd van Shetlander tot Shire duidelijk welke paarden en pony’s geschikt zijn voor de mensport: van de Shetlander tot de Shire. Er waren indrukwekkende aanspanningen te zien, van authentiek tot boomsleper, waarbij het nodig is om een goede verstandhouding te hebben met het paard om een boom op de juiste manier het bos uit te krijgen.

De mensport-tak demonstreerde vandaag de vaardigheid en het rijden van hindernissen met enkelspannen, tweespannen en vierspannen. Daarnaast was er een traject van 18 of 9 kilometer te rijden, die ook voor de recreanten geschikt is. Ook jeugdige menners mochten onder begeleiding de waterbak ervaren.

In de horecatent was het gezellig druk met fietsers en paardensporter en ook het strodorp had aan belangstelling niets te klagen terwijl zij oude tijden lieten herleven met de uitgestalde landbouwwerktuigen en antieke rijtuigen.

Met het oog op de toekomst en om de mensport te promoten krijgt de tweede editie, die in 2019 gehouden wordt wanneer de menvereniging haar 40-jarig bestaan viert, dezelfde opzet met veel aandacht voor de jeugd.

Menvereniging ‘In Stap en Draf’ bereidt zich nu voor op de samengestelde menwedstrijd van 13 en 14 oktober en waarvoor iedereen, deelnemers en publiek van harte uitgenodigd wordt.

Lotte en Geraldien