Geslaagde indoor minimarathon in Udenhout

De Postkoets organiseert al vele jaren samengestelde menwedstrijden en oefenmarathons, maar dit jaar voor het eerst weer een indoormarathon in het winterseizoen. Er stonden 44 deelnemers met enkel-, twee- en vierspannen pony’s of paarden aan de start voor ieder twee manches.

Het parcours, bestaande uit mooie, lange lijnen, veertien kegelpoorten en drie meervoudige hindernissen, door parcoursbouwer Daan Verhofstad neergezet, werd door iedereen zeer gewaardeerd. Er vielen geregeld ballen van de kegels en ook in de tijd zaten grote verschillen.

De jury, Hanne Louise de Koning en Jeroen Maas, was van mening dat het mooie parcours het mogelijk maakte op een heel paardvriendelijke manier te rijden. De juryleden maakten complimenten over de deelnemers en het parcours bleek genoeg alternatieven in de hindernissen te hebben om het verschil te kunnen maken.

De organiserende menvereniging sluit zich aan bij de mening van de jury en kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. Vooraf was er enig twijfel of de bodem zich goed zou houden, maar volgens de deelnemers was deze geweldig en is de grootte van de hal voor deze tak van de mensport super. Een wedstrijd op een accommodatie die een aanwinst is op de jaarlijkse indoorkalender van dit mendistrict!

