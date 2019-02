Geslaagde Indoormarathon Waal en Linge in Deil

Parcoursbouwer Rene Schuiling had een scherp parcours bedacht waar veel menners zich stuk op beten in de voorronden. Van de 27 deelnemende enkelspan paarden had geen enkele menner na twee gereden manches de lei schoon gehouden; er rolde menig balletje.

Tijdens het finaleparcours wisten de winnaars van de tweespannen pony’s en paarden de tijden van de enkelspannen te benaderen. Marcel Marijnissen uit Zundert reed naar een scherpe 107.5 seconden. Jelle Leliveld uit Schalkwijk, jeugdwinnaar tijdens de Strijd der Districten, deed daar nog een schepje bovenop met 103.05 seconden.

Winnaars:

Jeugd: Noelle den Boesterd

Enkelspan pony: Nienke van Veldhoven

Tweespan pony’s: Jelle Leliveld

Vierspan pony’s: Piet Doorn

Enkelspan paard: Gert Vis van Heemst

Tweespan paarden: Marcel Marijnissen

