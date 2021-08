Geslaagde mendurance Waalwijk

De dag begon regenachtig, maar werd later beter. Achttien deelnemers hadden zich ingeschreven met paarden en pony’s, zowel enkelspan als tweespan in de klasse 1 en in de impulsrubriek (hobbyklasse). Er was een keus tussen de korte – (22,6 km) of de lange afstand (27,5 km) door de Loonse en Drunense duinen, waarbij minimale snelheden en maximale snelheden gereden mogen worden.

Niet alleen de tijd waarin het parcours wordt afgelegd is belangrijk, maar vooral de conditie van het paard bij de veterinaire controles. Hiervan zijn er drie tijdens de wedstrijd in de klasse 1 en impulsrubriek, te weten bij de start waarin de algehele conditie wordt gecheckt (waaronder hartslag, ademhaling, vochtbalans), direct na de finish (waarbij de maximale hartslag 64 per minuut mag zijn) en tot slot een half uur na de finish, waarbij de grote keuring zoals voor de start plaatsvindt.

Het welzijn van het paard staat dus voorop en de resultaten van de veterinaire controles spelen een grote rol bij de uiteindelijke plaatsing van de combinatie.

'Blij paard met de oortjes erop'

Eén van de deelnemers was Miranda Kok met Geneve, die voorheen SWM reed maar die haar paard in die sport niet meer uit kan brengen door een blessure. Na de finish vertelt ze enthousiast: “We hadden het paard met de beste conditie, met de complimenten van de veterinair. Hij noemde Geneve een ‘blij paard bij de start, maar ook een blij paard bij de finish. Alle keren de oortjes erop!’. Daar zijn we toch wel het meest trots op.”

Voor deelname in de klasse 1 en 2 is een geldige KNHS-startpas benodigd, voor de impuls is een KNHS-lidmaatschap voldoende. Voor klasse 2 rijders geldt aanvullend nog dat je startgerechtigd moet zijn voor de klasse 2 , dus voldoende winstpunten in de klasse 1 behaald moet hebben met dezelfde aanspanning.

De eerstvolgende wedstrijden zijn:

28 en 29 augustus in Someren (alleen voor klasse 2 rijders)

25 september in Echten

09 oktober in Etten-Leur