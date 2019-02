Geslaagde minimarathon in Nijkerk

Deelnemers uit het hele land reisden naar Nijkerk waar een voor iedereen toegankelijk en fraai gedecoreerd parcours gebouwd was.

Er werden twee basisparcoursen gereden waarvan het totaal per deelnemer de plaatsing bepaalde. Waar bij eerdere edities tijdens een finale-rit de prijzen verdeeld werden, konden nu alleen nog in de tweede manche de eerder gemaakte foutjes weggepoetst worden.

De professionele stuurkunsten in de jeugdrubriek tijdens het ochtendprogramma waren indrukwekkend, terwijl bij de jonge paarden het niet om snelheid, maar om opleiding en kennismaking met marathonhindernissen ging. Aan deze rubriek was dan ook geen competitie-element verbonden.

De tweespan paarden werd een Nijkerks feestje met drie leden van Menclub De Lange Boom in de top drie en de tweespan pony’s werden gedomineerd door alleen maar dames op het podium.

De uitslagen:

Jeugd:

Eline van Dasselaar

Lotte Zaaijer

Denise Wassink

Enkelspan paard:

Marijke Meeuwissen

Eva Koops

Ronald Tomassen

Tweespan paard:

Gijs Waaijenberg

Gert van den Hoek

Ewoud Boom

Enkelspan pony:

Tamara Pijl

Cor van de Brink

Marcel van de Kamp

Tweespan pony:

Melanie van de Bunt

Kim Oudshoorn

Nienke Klomp

Tandem/vierspan Pony:

Ian van Dasselaar

Wout van Veluw

Jorn Kuipers

Klik hier voor alle uitslagen

Denise Wassink