Gezelligheid en sportieve strijd in Kootwijkerbroek

De marathon bleek toch een stuk selectiever dan je op het eerste oog zou denken, getuige het aantal parcoursfouten. Harrie Loman reed bij de enkelspan pony’s in de klasse M zijn Thomas naar de overwinning met drie sterk gereden wedstrijdonderdelen. Ronald Tomassen bracht de nog niet zo ervaren Healey uit in de klasse L bij de enkelspannen paard en won zijn rubriek met afstand. In de klasse M was de overwinning voor René van Beek met Elkupke H.

Bij de ponytweespannen ging de strijd in de klasse L tussen Sanne Janssen en Jelle Leliveld. Sanne had na dressuur en vaardigheid een kleine voorsprong. Maar in de marathon haalde Jelle haar in en leek hij veel profijt te hebben van zijn nieuwe menwagen. In de eerste twee hindernissen deed hij het rustig aan om te voelen wat zijn rijtuig deed, maar toen ging het gas erop en reed hij in de laatste drie hindernissen de snelste tijd. Daarmee won hij zijn rubriek. De snelste marathon in de klasse M werd gereden door Rowan Timmer, maar dressuurwinnaar Jorn van Olst gaf niks uit handen en won de wedstrijd.

Albert Hooyer was veruit de beste bij de tweespan paarden klasse M, terwijl Jan Toepoel met zijn Fjorden de overwinning in de L-klasse pakte.

Bekijk hier alle uitslagen

Jelle Leliveld won bij de tweespan pony's in de klasse L

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.