Internationaal menjurylid Giuseppe Del Grande overleden

Del Grande is auteur van het enige up-to-date Italiaanse handboek met basisinformatie voor beginners in de mensport, een boekje dat iedere Italiaanse menner met trots bezit.

Giuseppe Del Grande was ook een groot liefhebber van authentiek gerij, actief als nationaal jurylid, enthousiast verzamelaar en steeds bezig zijn kennis over het leven en de transportmiddelen van vroeger te vergroten. Hij was tevens lid van de mencommissie van de Italiaanse federatie.

Last but not least was hij een grote fan van muilezels. Del Grande kwam in contact met deze dieren toen hij deel uitmaakte van de Alpentroepen, voordat ze uit het leger werden weggesaneerd. Dit inspireerde hem, ondanks zijn ziekte, om een lang gekoesterde wens uit te laten komen. In oktober van het afgelopen jaar beviel een van zijn merries van een blij, klein muilezeltje dat vrij rondloopt over zijn terrein.

Wij wensen zijn familie enorm veel sterkte toe de komende tijd.

