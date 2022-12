Goed begin van de feestdagen tijdens Kerstindoor Zwartewaal

Piet de Ronde parcoursbouwer

Als vanouds bouwt Piet de Ronde het parcours. Een hele uitdaging met meer dan voldoende menners en ruiters in de familie die allemaal een mening hebben. Piet creerde ruim opgezette lijnen, die middels kort te draaien ook sneller te nemen waren. Dit werd afgewisseld met een diagonale lijn naar de andere kant van de bak, waar je je paard even kon laten gaan. Voor jong en oud, mens en dier, eerlijk en fijn te rijden. Geen geprul maar volop gelegenheid om te kunnen rijden.

Originele outfits

Stal de Ronde had een wisselbeker ter beschikking gesteld voor de mooiste kerstcombinatie. De meest originele creaties kwamen die dag voorbij, van ‘The Grinch’ op een fjord tot kerst(b)engels in jurkjes op mooi uitgedoste rijpaarden. Één deelneemster stak er bovenuit. Zij kwam met één pony en twee paarden aan de start en met elke combinatie droeg ze een andere outfit, net als haar paarden en pony. De zeventien jarige Ilse Kuenen uit Wagenberg ging met de grote trofee aan de haal. Ze moest beloven volgend jaar er zeker weer bij te zijn, aangezien ze dan als achttienjarige ook haar fles drank kan innen. Daarbij won Ilse ook nog eens de pony rubriek. Haar kerst kon dus niet meer stuk!

Onder de man

Het publiek bleef hangen voor de laatste groep die ’s avonds zou starten. Bram, Lianne en Edith Chardon reden tegen Anna, Koos, Piet en initiatiefnemer Pieter de Ronde. We kennen ze allemaal als menners die niet te beroerd zijn om de strijd aan te gaan. En die strijd, die was fel. Het was meteen duidelijk dat niemand voor elkaar onder wilde doen en niemand ‘af’ wilde gaan. Marie merkte dit ook meteen op riep bij de vliegende start van Bram door de microfoon terecht: ‘’The heat is on!”

Richard Robbemond ging als een raket door de baan en werd eerste in de rubriek paard. Lianne Chardon volgde met een seconde verschil op nummer twee. Koos de Ronde werd zesde met vijf seconde achterstand. Op de zevende plaats eindigde Edith Chardon, gevolgd door Anna op de achtste plaats. Pieter de Ronde heeft speciaal voor dit evenement het rijden na acht jaar weer opgepakt en ging er met een mooie dertiende plaats vandoor. Gevolgd door een veertiende plaats voor Bram Chardon en een vijftiende plaats voor parcoursbouwer Piet de Ronde. Wetende dat er vijfentwintig seconden verschil tussen plaats één en plaats vijftien zit, kun je je enigszins een voorstelling maken van de strijd die gestreden is.

Tijd voor kerst

Toch was de samenhorigheid en de gezelligheid groot bij de kerstindoor. Bram reed met een paard van zus Lianne, Koos reed op een paard van zijn vrouw Marie, Pieter reed op een paard uit het vierspan van Koos en Anna reed de tuiger Watapatja, waar ze nog een leuke spring carrière mee heeft gehad.

Na wat drankjes in de foyer en gezellig bij gekletst te hebben was het voor iedereen tijd om zich op te maken voor de kerst. Voor familie de Ronde ligt de wereldbekerwedstrijd in Mechelen (BE) in het verschiet en er werd onderling al volop gesproken over de tweede aankomende ‘onder de man editie’ in Deil en een mogelijke ‘onder de man editie’ in Boxtel.

Nienke van der Burgh